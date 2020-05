Fruit Exhibition Virtual Market: programma fino al 24 maggio

Prosegue FRUIT EXHIBITION Virtual Market, la fiera virtuale dedicata all’editoria d’arte indipendente che ha preso il via lo scorso 20 aprile in sostituzione all’evento fisico che avrebbe dovuto tenersi a Bologna dal 29 al 31 maggio 2020.

Tramite l’applicazione Zoom, ogni espositore ha a disposizione una piattaforma digitale su cui presentare il proprio progetto editoriale.

Gli incontri, aperti al pubblico secondo un calendario che proseguirà fino al 31 maggio, disponibile ogni settimana sul sito di Fruit Exhibition, sono trasmessi anche in diretta Facebook e disponibili nei giorni successivi sul canale Youtube.

Il pubblico potrà scoprire prodotti difficili da reperire nei grandi circuiti di distribuzione, risultato di una ricerca libera e sperimentale sia nei formati che nelle scelte editoriali: un universo estremamente sfaccettato che comprende micro editori d’arte, self-publisher, graphic designer, illustratori e artisti, case editrici di grafica contemporanea, magazine, etichette musicali, stampatori artigianali.

Programma fino al 24 maggio 2020

Lunedì 18 maggio, ore 14

Giancarlo Barzagli

Zoom Meeting

https://zoom.us/j/98908011225

Meeting ID: 989 0801 1225

Martedì 19 maggio, ore 14

Lepalle.it

Con Davide Bonazzi, Elia Colombo e Pistrice

Zoom Meeting

https://zoom.us/j/95231787999

Meeting ID: 952 3178 7999

Mercoledì 20 maggio, ore 14

malenki.net

(meeting in inglese)

Zoom Meeting

https://zoom.us/j/91246267319

Meeting ID: 912 4626 7319″

Giovedì 21 maggio, ore 18.30

Fallani Venezia

con Ale Giorgini, Jacopo Rosati, Guido Scarabottolo and Lucio Schiavon

Zoom Meeting

https://zoom.us/j/99124826485

Meeting ID: 991 2482 6485

Venerdì 22 maggio, ore 14

Anteferma Edizioni

Zoom Meeting

https://zoom.us/j/96407967427

Meeting ID: 964 0796 7427

Sabato 23 maggio, ore 15

Obsolete Shit

Zoom Meeting

https://zoom.us/j/95884224521

Meeting ID: 958 8422 4521

Domenica 24 maggio, ore 15

Suren Suzi

(meeting in inglese)

Zoom Meeting

https://zoom.us/j/96896617757

Meeting ID: 968 9661 7757

Come partecipare agli eventi:

– Con Zoom Meeting utilizzando il link indicati nel calendario;

– Se non vuoi o non puoi usare Zoom segui l’evento Live su Facebook;

– Non puoi partecipare all’evento in diretta? Tutti gli eventi sono successivamente disponibili su YouTube.

Fruit Exhibition è un progetto di Crudo con il sostegno di Comune di Bologna, Regione Emilia Romagna e Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

FRUIT VIRTUAL SCHOOL | L’editoria e la società

Due incontri gratuiti su Zoom e in diretta Facebook a cura di Edizioni del Frisco dedicati alla formazione, tema da sempre molto vicino a Fruit Exhibition (e dall’associaizone Crudo) che in tutte le edizioni passate ha proposto un programma di workshop e meeting.

Lunedì 18 maggio, ore 18 – Lecture

L’editoria indipendente come fattore di cambiamento del mondo

con Francesco Ciaponi

Di cosa parliamo quando utilizziamo la definizione di Editoria indipendente? Qual è la sua storia e soprattutto qual è stato il suo impatto nelle società in cui si è sviluppata?

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/99794261594

Meeting ID: 997 9426 159

Mercoledì 20 maggio, ore 18 – Talk

L’editoria indipendente è ancora uno strumento per cambiare la società?

Con Giulio Calella (Jacobin Italia), Giovanni Tateo (menelique),

Marco Carsetti (Edizioni Dell’asino), Nicola Fennino (CTRL magazine)

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/99206588993

Meeting ID: 992 0658 8993