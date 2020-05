Domani riapre la Galleria Civica di Palazzo Rocca a Chiavari

Dopo il lungo periodo di lockdown, domani riaprirà la Civica Galleria di Palazzo Rocca di Chiavari.

Saranno invariati gli orari d’ingresso, ovvero il sabato e la domenica dalle 16 alle 19, festivi compresi.

Per poter garantire la miglior tutela dei visitatori ed evitare al massimo il rischio di contagio, sono state attivate le necessarie misure di sicurezza per il contenimento del COVID-19: l’uso della mascherina è obbligatorio, come l’igienizzazione delle mani, per accedere alle sale espositive è previsto un numero massimo di 10 persone alla volta ed, infine, durante la visita è necessario mantenere sempre la distanza di sicurezza interpersonale di 1,5 metri, evitando assembramenti.

Per informazioni e visite scrivere una mail a cultura@comune.chiavari.ge.it.