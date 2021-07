Domani in piazza dei Garibaldi il concerto di Susanna Roncallo

Domani in piazza dei Garibaldi il concerto di Susanna Roncallo, per la prima volta dopo il lockdown torna, in piazza dei Garibaldi, Time Out

Appuntamento ormai consolidato all’insegna della musica di qualità in uno dei contesti più suggestivi dell’intero centro storico, vale a dire quello corrispondente al perimetro del Civ Casana che è anche organizzatore dell’evento.

L’appuntamento è doppio: venerdì 16 con Susanna Roncallo e venerdì 23 luglio con i Quarntagradi.

I concerti si svolgeranno di fronte a una piccola platea con posti a sedere distanziati. Durante gli spettacoli sarà offerto un aperitivo dalla Trattoria San Carlo.

Auspicio dell’iniziativa è che il ritorno alla normalità sia possibile anche attraverso le performance musicali che, in passato, il Civ Casana ha spesso realizzato come forma di aggregazione e condivisione.

Susanna Roncallo, di scena venerdì 16 luglio alle 17,45, è una chitarrista solista con una sensibilità raffinata, autrice dei propri pezzi e virtuosa nella tecnica del finger-picking.

I Quarantagradi, che si esibiranno il successivo 23 luglio sempre alle 17,45, sono un gruppo di antica formazione il cui repertorio affonda nella musica del mondo, folk e jazz, con un nuovo palinsensto che vede l’esordio di una nuova cantante, Matilde Pedemonte