Domani evento militanti estrema destra e contro manifestazione antifa

Domani, in piazza della Vittoria, è previsto l’arrivo di diversi esponenti di sigle dell’estrema destra, da Casapound a Lealtà Azione da Azione Frontale a Veneto fronte skinhead.

Antifa ed antagonisti hanno organizzato una contro manifestazione con un presidio: “Chiamiamo tutte\i le\gli antifasciste\i alla mobilitazione sabato 4 maggio alle ore 9,00 presso i giardini di Piazza Verdi in risposta al vergognoso raduno fascista che si terrà in Piazza Della Vittoria. I camerati, come si sono definiti senza nessun pudore nel manifesto dell’evento, con l’autorizzazione della questura, si ritroveranno per ricordare il missino Venturini”.

