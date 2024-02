La compilation ufficiale della 74ª edizione del Festival di Sanremo

Domani esce in doppio CD “SANREMO 2024”. L’album (https://bio.to/sanremo24) contiene i 30 brani in gara quest’anno sul palco del Teatro Ariston. Un viaggio coinvolgente attraverso le canzoni destinate a lasciare un’impronta indelebile nella storia del Festival, accompagnate dalle emozioni uniche che solo la musica sa suscitare.

Radio Italia solomusicaitaliana è radio ufficiale della compilation.

Questa è la tracklist di “Sanremo 2024”:

Disco 1

01. “Fino a Qui” – Alessandra Amoroso

02. “Tu no” – Irama

03. “Ti muovi” – Diodato

04. “Pazzo di te” – Renga Nek

05. “Sinceramente” – Annalisa

06. “Mariposa” – Fiorella Mannoia

07. “APNEA” – Emma

08. “La rabbia non ti basta” – BigMama

09. “Casa mia” – Ghali

10. “Capolavoro” – Il Volo

11. “Ricominciamo tutto” – Negramaro

12. “Tutto qui” – Gazzelle

13. “Onda Alta” – Dargen D’Amico

14. “Pazza” – Loredana Berté

15. “Vai!” – Alfa

Disco 2

01. “I p’ me, tu p’ te” – Geolier

02. “Autodistruttivo” – La Sad

03. “La noia” – Angelina Mango

04. “TUTA GOLD” – Mahmood

05. “SPETTACOLARE” – Maninni

06. “Ma non tutta la vita” – Ricchi E Poveri

07. “Fragili” – Il Tre

08. “Finiscimi” – sangiovanni

09. “Due altalene” – Mr.Rain

10. “Un ragazzo una ragazza” – The Kolors

11. “Il cielo non ci vuole” – Fred De Palma

12. “Click Boom!” – Rose Villain

13. “Diamanti grezzi” – CLARA

14. “L’amore in bocca” – SANTI FRANCESI

15. “GOVERNO PUNK” – bnkr44