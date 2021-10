Domani avrà luogo l’inaugurazione di “Open Biblio”, servizio di costudying attivo presso la Biblioteca Internazionale di Villa Tigullio

Domani avrà luogo l’inaugurazione di “Open Biblio”, L’appuntamento è per domani, venerdì 8 ottobre 2021, alle ore 15.

Via Casale a Rapallo sarà pronta per ospitare la presentazione di questo nuovo progetto con visite guidate rigorosamente muniti di Green pass, e per i più pigri o curiosi l’intera inaugurazione verrà trasmessa in streaming su Facebook.

Saranno presenti il sindaco Carlo Bagnasco, i consiglieri comunali Elisabetta Ricci (Biblioteca) e Daniele Trucco (Politiche Giovanili) e i responsabili della cooperativa sociale Tatabox