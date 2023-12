Domani allerta gialla dalle 9 alle 21, neve nell’interno. Le previsioni

I responsabili di Arpal stamane hanno emesso l’allerta meteo gialla per neve nelle aree interne della Liguria dalle 9 alle 21 di domani sulle zone D, E, B.

“Domani – hanno spiegato da Arpal – si prevedono precipitazioni diffuse fino a moderate su tutta la Liguria, che assumeranno carattere nevoso fino a bassa quota sui versanti padani, mentre altrove risulteranno nevose mediamente oltre gli 800-1000 metri.

Non si esclude qualche episodio di nevischio agli sbocchi vallivi tra Genova e Savona.

Venti forti settentrionali su Centro-Ponente con accentuazione della sensazione di freddo sulla costa”.

Ecco le previsionni meteo degli esperti di Arpal.

OGGI. Nulla da segnalare.

DOMANI. Dalle prime ore del mattino deboli nevicate sparse su D a tutte le quote, parte occidentale di E (valle Scrivia) oltre 200- 300m ed oltre i 900-1200 su restante parte di E, oltre 300-400 su interno di B ed oltre 1000-1200 m su interno di A. Sporadici episodi di gelicidio su versanti padani centrali. Fenomeni in esaurimento in serata. Venti forti di tramontana su AB e rilievi di D con raffiche fino a 50-60 km/h in particolare allo sbocco delle valli e sui crinali con punte anche maggiori. Disagio fisiologico per freddo su A, B.

SABATO 9 DICEMBRE. Nella notte ancora venti tra moderati e forti settentrionali su A, B (40-50 km/h) in attenuazione dalla mattina. Nelle ore più fredde del giorno possibili gelate diffuse su D, E e su zone innevate di A, B. Disagio per freddo di notte e nelle prime ore del mattino su A, B.