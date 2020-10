Domani al via tamponi rapidi nelle scuole genovesi: s’inizia dal Deledda

Domani, come da programma, prende il via al Liceo Linguistico internazionale Grazia Deledda l’attività di screening Covid-19 dell’ASL3 nelle scuole genovesi.

Alle 9 i sanitari del Gruppo Scuola Consultoriale Asl3 si recherà presso l’Istituto di Via Bertani e comincerà a eseguire, su circa 750 ragazzi e circa 90 tra insegnanti e operatori della Scuola, i tamponi nasali antigenici (rapidi).

“Lo scopo di questa attività – ha spiegato il direttore generale Asl3 Luigi Carlo Bottaro – è esclusivamente di tipo preventivo al fine di individuare eventuali positività non sintomatiche potenziali, principio di possibile contagio.

Ciò con lo scopo, oltre che preventivo, di avvicinare la realtà scolastica in maniera palpabile ed evidente rafforzando il patto di stretta collaborazione con la scuola in un momento e in un sito di vitale importanza per il Paese.

Questa attività è solo l’inizio di un intervento di screening, promosso da Regione Liguria, Comune di Genova e Autorità Scolastiche in stretta sinergia con ASL3, su tutti i plessi scolastici della città proseguendo, dopo il Deledda, nel Centro storico della Città e a seguire negli istituti scolastici, che hanno già evidenziato problematiche legate al Covid-19“.

Gli alunni e il personale delle scuole potranno sottoporsi al tampone antigenico su base volontaria direttamente all’interno delle strutture.

Per gli studenti minorenni è necessario un consenso preventivo firmato dai familiari, che è già stato inviato non solo al Deledda ma anche a tutte le scuole genovesi in modo da poter intervenire tempestivamente qualora dovessero emergere casi positivi.

Nel caso in cui l’esito del test di screening risulti “non negativo” verrà effettuato contestualmente il tampone orofaringeo (molecolare) e il Dipartimento di Prevenzione Asl3 stabilirà l’eventuale quarantena e il conseguente tracciamento dei contatti.

La task-force Asl3 dedicata alle scuole è composta da tre squadre appositamente formate di medici, infermieri e O.S.S. del Gruppo Scuola consultoriale Asl3, che potranno intervenire sia in attività di screening che in attività di emergenza derivanti dalle valutazioni di “alert” significativi in ambito scolastico segnalati dal dipartimento di Prevenzione (caso/casi positivi) o da ALISA, in base a criteri predefiniti.

“L’iniziativa di Asl3 – ha concluso Bottaro – avrà come base operativa la sede di via Agnese e si avvarrà della consueta collaborazione con l’Istituto Gaslini per la lettura dei tamponi molecolari, ove ci sia necessità”.