Domani al via “Cinema sotto le stelle” a Ovada torna con la sua IV edizione d’estate la rassegna di Film (prima parte)

Indiana Jones, la Sirenetta, Ethan Hunt, Barbie, Nanni Moretti, John Belushi, l’idraulico Super Mario e l’assassina reo confessa Madeleine Verdier. Da giovedì 15 giugno a domenica 23 luglio 2023, saranno tutti sul grande schermo di “Cinema sotto le stelle” a Ovada, protagonisti dei film selezionati da Circuito per la quarta edizione dell’arena estiva organizzata con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ovada.

In questa prima parte, molti i titoli nuovi, che si alternano ai film cult e ai titoli più visti nella stagione appena conclusa. Com’è ormai abituale, all’ingresso dell’arena ogni spettatore riceverà un paio di cuffie wifi, sanificate dopo ogni uso. Un modo per limitare il disturbo al vicinato e favorire la concentrazione di chi sceglie di trascorrere una serata di cinema all’aperto, nel pieno centro della città. Orario d’inizio 21.30. Biglietti: 7 euro (intero), 5 euro (ridotto fino a 12 anni); € 3.50 (prezzo speciale Cinema Revolution il 2 giugno per “Il sol dell’avvenire” e il 29 giugno per “Mon crime – La colpevole sono io”).

Si comincia con “The Flash” di Andy Muschietti, in programma dal 15 al 18 giugno, nuova avventura del supereroe dotato di una velocità supersonica, che viaggia indietro nel tempo per evitare l’assassinio di sua madre. Giovedì 22 e venerdì 23 giugno, spazio a due film cult: “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti, presentato all’ultimo Festival di Cannes, con lo stesso Moretti protagonista di una storia che afferma la rivincita del cinema sulla politica e dell’arte sulla storia; e “Animal House” di John Landis, la commedia del 1978 che ha lanciato John Belushi e si è imposta in maniera indelebile nella memoria di una generazione, oggi distribuita da Academy Two.

Sabato 24 giugno chi negli anni Ottanta si è divertito con il videogioco Super Mario prodotto da Nintendo, andrà a rivivere le gesta del simpatico idraulico e del fratello Luigi, promossi protagonisti del lungometraggio “Super Mario Bros – Il Film”. Il giallo di François Ozon “Mon crime – La colpevole sono io” è in programma giovedì 29 giugno. È la storia di una donna accusata di omicidio ma spinta dalla legittima difesa, interpretata da Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder e Isabelle Huppert: dietro alla trama da giallo giudiziario si nasconde la forte vocazione femminista del regista.

Il più popolare archeologo della storia del cinema torna con “Indiana Jones e il quadrante del destino”, in programma dal 30 giugno al 2 luglio (in replica il 7, 8 e 9 luglio): per rivedere in azione Harrison Ford con cappello, frusta e qualche ruga in più. Il 6 luglio, per le famiglie è in programma “La Sirenetta” di Rob Marshall, remake dell’omonimo film d’animazione Disney con attori veri al posto dei disegni animati: Ariel è interpretata da Halle Bailey.

Quattro giorni, dal 13 al 16 luglio, saranno dedicati a un altro grande ritorno, quello dell’agente Ethan Hunt interpretato da Tom Cruise, nel nuovo film della serie “Mission Impossible – Dead Reckoning Parte 1”. Dal 20 al 23 luglio, altri quattro giorni per “Barbie”, nuovo film diretto da Greta Gerwig con la bambola interpretata da Margot Robbie: dopo essere stata allontanata da Barbie Land in quanto giudicata “imperfetta”, Barbie parte alla volta di un’avventura nel mondo reale per cercare la vera felicità in compagnia dell’amico Ken, da sempre innamorato di lei.

“Cinema sotto le stelle” a Ovada è organizzato da Circuito, prodotto da Alesbet, Centro Culturale Carignano e Comune di Ovada. Main sponsor sono BPER: Banca e Fondazione Cappellino-Almo Nature. Sponsor Unipol Sai Assicurazioni.

