Domani 22 marzo, giornata Mondiale dell’Acqua (WWD)

Per Beko, da sempre attenta e sensibile a questo tema, è fondamentale rendere le persone sempre più consapevoli, così da limitare gli sprechi di una risorsa così preziosa

I risultati di sostenibilità ottenuti da Beko, dal 2010 al 2016, hanno evidenziatouna diminuzione del 34% del consumo di energia per prodotto, ma anche del 31% del consumo d’acqua. L’obbiettivo è offrire uno stile di vita migliore e più sostenibile ai consumatori di tutto il mondo.

“Respecting the World, Respected Worldwide” è il claim adottato dal Gruppo Arçelik che mira al risparmio energetico e idrico e a un approccio responsabile nella produzione e nel consumo. E il 22 marzo è la Giornata Mondiale dell’acqua (WWD), una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 e che ogni anno invita ad attuare strategie di salvaguardia e tutela delle fonti idriche, introducendo anche nuovi modelli di consumo sostenibile e anti spreco.

Molti dei prodotti Beko vivono grazie all’utilizzo di un elemento fondamentale: l’acqua. E di questi, le lavatrici e le lavastoviglie in primis. Scegliere un modello di lavasciuga o di lavastoviglie, valutando anche il risparmio d’acqua, permette di dare il proprio contributo alla salvaguardia dell’ambiente.

Se fino a qualche anno, fa una lavatricenecessitava di circa 100-120 litri d’acqua per ogni ciclo di lavaggio, oggi ne sono necessari circa 40-50. Tecnologie e buonsenso evitano oggi di sprecare troppa acqua. Ne sono un esempio le lavatrici di ultima generazione di Beko che dispongono del programma Eco, che permette un minor consumo d’acqua, ma anche di tecnologie all’avanguardia come SteamCure™che usa la potenza del vapore per aumentare l’efficacia e l’azione pulente, riducendo così anche l’uso dell’acqua. Con il programma Eco 40-60 viene inoltre garantito il minor consumo sia d’energia che di acqua. Tra i modelli Beko che dispongono di queste caratteristiche ci sono le nuove lavatrici a vapore tra cui il modello WUX81436AI (consumo d’acqua 9,5 lt per ciclo) e le nuove lavasciuga a vapore tra cui il modello HTE10736XS (che in fase di asciugatura ha un consumo medio di acqua rispetto alla media).

Per quanto riguarda le lavastoviglie, fondamentale è sceglierne una in classe energetica alta. Inoltre, per assicurarsi un minor spreco d’acqua, bisogna optare per modelli con programmi automatici dotati di sensori che rilevino esattamente la percentuale di sporco, così che venga impostata la temperatura e la quantità d’acqua ottimali per ogni carico. Attraverso l’uso di programmi come quello Ecoè inoltre garantito un consumo di -25/-30% di energia e di acqua. La lavastoviglie Autodose di Beko (modello DEN38530XAD) dispone ad esempio di classe energetica A+++, della tecnologia “sensore sporco”, del programma Eco 50° e ha un consumo medio d’acqua per ciclo di 9,5 lt.