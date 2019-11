Diversi allagamenti in Valpolcevera: sfollate 19 persone, case ancora senza corrente

Sono diversi gli allagamenti in Valpolcevera per la pioggia intensa che continua a cadere da questa notte.

Sono esondati i rii Fegino in Valpolcevera e Ruscarolo a Sestri Pontnete.

Diverse gli smottamenti e le fraane. In via precauzionale sono state allontanate da casa 19 persone in via Rivarolo e a Teglia.

Diverse strade cittadine sono state chiuse per gli allagamenti, quattro palazzine in Corso Perrone sono isolate, per un totale di 120 persone coinvolte.

La protezione civile ha invitato i cittadini delle zone interessate a non uscire di casa.

Nella notte ci sono stati diversi black out e diverse case sono ancora senza corrente soprattutto nella zona di Borzoli dove sono attivi i mezzi dei vigili del fuoco e della protezione civile per rimuovere fango e detriti e rendere percorribili le strade.

Via Borzoli verso Rivarolo e via Sestri risulta ancora chiusa.