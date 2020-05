Distribuzione mascherine di Regione Liguria, Ariotti: ringraziare anche lavoratori Poste

«”n seguito alla conclusione della prima fase di distribuzione delle mascherine di Regione Liguria, che ha contribuito a consegnare 5 milioni di pezzi per rifornire operatori sanitari e cittadinanza, ci tengo a fare un doveroso ringraziamento all’ente regionale, alla Protezione Civile della Liguria e anche ai lavoratori di Poste Italiane, che hanno svolto un importante e fondamentale lavoro nonostante le difficoltà e la riduzione di organico dovuta all’emergenza”,

Lo ha dichiarato oggi il consigliere comunale di Genova Fabio Ariotti (Lega).

“Si è trattato – ha spiegato Ariotti – di un compito delicato con scadenze precise, che ha visto coinvolti diversi settori di Poste e soprattutto i portalettere, una mansione a volte snobbata da qualcuno, che resta fondamentale per ogni cittadino e nasconde non poche difficoltà, trattandosi di un lavoro fisico e mentale, che non si ferma mai, neanche durante il maltempo e che non si è fermata nemmeno in questo periodo di emergenza sanitaria.

Se non fosse stato per loro e per questo grande lavoro di squadra, buona parte della cittadinanza non avrebbe avuto ancora oggi la possibilità di reperire le mascherine.

Un lavoro in sinergia di grandissima importanza e per cui ritengo sia doveroso ringraziare quanti hanno contribuito, compresi tutti i lavoratori di Poste Italiane che spesso non hanno ricevuto adeguato riconoscimento per quanto effettuato”.