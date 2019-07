Oggi è stato firmato firmato dal ministro per l’Ambiente Sergio Costa, il Piano Stralcio che stanzia 315 milioni contro il dissesto idrogeologico. Alla Liguria sono stati destinati 10 milioni e 132 mila euro.

Sono cinque i progetti finanziati: ad Ameglia l’impianto idrovoro sul Canal grande, in località Cafaggio, vanno oltre 6 milioni; Borzonasca riceve per il consolidamento dell’abitato di Prato sopra la croce 400 mila euro; per sistemare una frana in località Colletto nel Comune di Sassello vanno 263 mila euro; a Serra Riccò riguardo la messa in sicurezza idraulica delle aree a valle di via Profumo, nella frazione di Mainetto andranno 460 mila euro; infine, al Comune di Genova, per lo scolmatore del torrente Bisagno, a integrazione di altri finanziamenti vanno 3 milioni.