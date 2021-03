“Il bello delle donne liguri”, in occasione dell’8 marzo, alle ore 18, a Villa Durazzo, sarà presentato in streaming il libro “Disegni e merletti di una città di mare” di Luisa De Gasperi e Maria Marchetti, edito dai Servizi Bibliotecari del Comune di Santa Margherita Ligure, con il Patrocinio del Museo del Mare e stampato dalla Sef di Rapallo.

« Questa pubblicazione non vuole essere un saggio sul merletto, ma un testo a livello divulgativo, alla portata di tutti, per far conoscere ed apprezzare una delle nostre più antiche tradizioni – spiega l’Assessore Beatrice Tassara – il pizzo al tombolo di Santa Margherita Ligure: un fine lavoro artigianale tramandato per generazioni da madre in figlia. Si dice che furono i marinai ad importare questa particolare tecnica di lavorazione dall’Oriente e che anticamente i pizzi venivano realizzati con filo d’oro, si pensi che la prima documentazione scritta che ne tratta, risale al XIII secolo, come riportato negli “Annali di Santa Margherita Ligure” di Attilio Regolo Scarsella».

Queste e molte altre notizie e curiosità vengono raccontate dalle due autrici, una merlettaia e l’altra bibliotecaria, che hanno realizzato questo volume a quattro mani, in piena pandemia, lavorando insieme da remoto. L’Assessore Beatrice Tassara, che da anni promuove molte iniziative di salvaguardia che ha firmato il Protocollo d’intesa per la Candidatura UNESCO del merletto italiano, quale patrimonio immateriale dell’umanità racconta: «Santa Margherita racconta: – a Venezia nel 2016 e a Sansepolcro nel 2019 – Con la grazia e la chiarezza necessarie al tema, Luisa de Gasperi e Maria Marchetti bilanciano la simmetria e l’equilibrio tra la parola e l’immagine, il reperto antico e la realizzazione creativa, innovatrice.

L’attitudine alla ricerca delle due autrici, che pure muove da diverse attività e punti di vista, converge nel cercare tra i punti il punto focale: mostrare quanta concentrazione, autodisciplina e maestria si concentrino in ogni centimetro quadrato di lavoro al tombolo. Un’arte individuale che faceva parte degli insegnamenti di intere generazioni di donne, da ricevere e trasmettere. – Si legge in una nota pervenuta dall’assessore Beatrice Tassara. – Ma nel libro non si parla solo del passato, si parla anche delle merlettaie di oggi, che sono molto diverse dalle loro ave, donne impegnate, che lavorano e per le quali il merletto rappresenta una passione e la soddisfazione di creare qualche cosa con le proprie mani, donne che sanno usare magistralmente i fuselli, ma anche il computer, e proprio attraverso questo mezzo comunicano tra di loro, organizzando eventi anche ad alto livello culturale, forum, convegni e momenti di confronto tra tecniche di paesi diversi.»



Il volume è ricco di illustrazioni e riporta i disegni delle cartine antiche, di quelle moderne, foto di merletti e contiene anche una parte innovativa dedicata al pizzo in 3D. A tale riguardo va ricordato il prezioso contributo di Lorenzo Brighenti, giovane professionista del settore, che ha realizzato uno studio per un oggetto di arredamento e un bracciale utilizzando questa tecnica. Il libro sarà disponibile per la vendita presso la Biblioteca Comunale di Santa Margherita Ligure. ABov

Con questo link si può assistere in streaming della presentazione del libro visibile a partire da lunedì 8 marzo alle ore 18.00 https://youtu.be/TfCY2GMykIU