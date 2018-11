La Protezione civile del Comune di Genova stamana ha informato di nuovi disagi per i viaggiatori della linea ferroviaria Genova – Savona.

“Dalle 9.35 – hanno spiegato i responsabili della protezione civile – il traffico è sospeso per guasto impianti a Savona. E’ in corso l’intervento dei tecnici di Rfi per riparare i guasti e per ripristinare il regolare traffico ferroviario”.