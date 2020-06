Disagi autostrade: dalle 22 alle 6 chiuso tratto Ovada-allacciamento A10 su A26

Disastro Mit e Autostrade e cantieri infiniti in Liguria. Altri disagi in arrivo per la circolazione autostradale nella nostra regione e nel nodo di Genova.

Dalle 22 di stasera alle 6 di domani mattina, chiude il tratto di A26 compreso tra Ovada e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, in entrambe le direzioni.

Il blocco e’ necessario per consentire le attivita’ di ispezione delle gallerie Rianasso, Casa della Volpe, Casa Monacchi, Broglio, Pero Grosso, Manfreida, Castello sud, Poggio sud, secondo il piano di Autostrade per l’Italia concordato con il ministero dei Trasporti.

E’ la stessa concessionaria a suggerire l’articolato percorso alternativo: verso Genova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ovada, si potra’ percorrere la provinciale del Turchino e rientrare alla stazione di Genova Pra’ sulla A10 Genova-Savona, interdetta pero’ ai mezzi pesanti che, dalla A26, dovranno, invece, imboccare la diramazione Predosa-Bettole e raggiungere il capoluogo ligure attraverso la tortuosa A7 Serravalle-Genova.

Percorso inverso per chi e’ diretto verso Alessandria e Gravellona Toce.

Aspi avverte che “nel caso in cui, a seguito del monitoraggio notturno, si valutasse di proseguire oltre l’orario previsto le attivita’ in galleria con ulteriori approfondimenti o interventi necessari” il blocco potrebbe essere esteso anche in orario diurno.