Diccap Sulpl, domani sciopero senza se e senza ma: uniti si vince

“Domenica sciopero senza se e senza ma”.

Comincia così la missiva inviata ieri ai colleghi dai responsabili del sindacato maggioritario della Polizia Locale di Genova, Diccap Sulpl.

“Il 3 febbraio – hanno spiegato – ci sarà sciopero perché ancora una volta l’amministrazione comunale ci ha preso in giro.

Speravamo che nell’incontro del 30 gennaio scorso con gli altri sindacati. Poteva esserci un avvicinamento e invece ancora parole, ancora rimandi, ancora promesse. Solo parole.

Nel frattempo il Comando, per non farci mancare nulla, calpesta i diritti dei colleghi e le Leggi, cambiando l’orario di lavoro come meglio crede, impiegando personale non formato e disarmato in servizi di pronto intervento, serali e notturni.

Mai, neanche nei tempi più bui, abbiamo assistito ad un comportamento simile. Quello che più sconcerta è l’assenza della politica. Una giunta di centrodestra a trazione leghista che in campagna elettorale prometteva ai colleghi grandi cambiamenti e grandi investimenti, si è rivelata la peggior nemica della Polizia Locale.

Speriamo in un intervento del Ministro degli Interni e del Prefetto per il ripristino della legalità e, in qualità di segretario del partito, magari il rispetto delle promesse fatte.

Nel frattempo, andiamo avanti con lo sciopero. Uniti si vince”.