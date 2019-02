Garibaldi: proposta di legge regionale per valorizzare luoghi e sentieri della Resistenza

“Valorizzare i luoghi e i sentieri della Resistenza, con nuovi strumenti e progetti”.

È l’obiettivo della proposta di legge regionale del Pd, a prima firma Luca Garibaldi, approdata giovedì scorso alla III Commissione consiliare.

“Si tratta – ha spiegato Garibaldi – di un testo che modifica e amplia la legge regionale del 16 aprile 2004, che ha già ottenuto, in questa prima fase, un apprezzamento trasversale, grazie alla sottoscrizione della proposta da parte di consiglieri di maggioranza e minoranza.

La proposta di legge punta ad aumentare le iniziative di Regione Liguria sulla Resistenza, riscoprendo e valorizzando, tra le altre cose, i luoghi del nostro territorio che sono stati teatro della lotta di Liberazione dal nazifascismo. Le misure contenute nella proposta di legge vanno nella direzione di ‘innovare’ e diversificare le iniziative di valorizzazione di questa memoria e si articolano su due direttrici distinte ma complementari.

Da un lato valorizzare i luoghi fisici in si è svolta la Resistenza, grazie a progetti e interventi di recupero, restauro e riutilizzo di monumenti e siti simbolici, compresi sentieri e aree di particolare valore testimoniale e storico.

La legge prevede proprio la costruzione, anno per anno, grazie all’aiuto degli Istituti Storici per la Resistenza, di un ‘museo diffuso’, con la riscoperta dei percorsi e dei siti più significativi della lotta Partigiana: una fruizione consapevole della memoria.

Dall’altro mettere in campo iniziative e progetti per garantire una migliore fruizione dei documenti e delle testimonianze, attraverso strumenti innovativi, in modo da dare la possibilità di ricostruire e riconnettere le storie della Resistenza e di ricollegarle ai luoghi più sensibili e di forte interesse. Si tratta di strumenti per ricollegare la storia al territorio.

Vista la buona accoglienza ricevuta in Commissione, spero che la proposta di legge possa avere un percorso unitario, per consentire di rafforzare e innovare gli strumenti di conservazione della memoria e in particolare della Resistenza e della lotta partigiana nella nostra regione”.