Diccap conferma sciopero Polizia Locale domenica 3 febbraio: comunicato ufficiale

“Ancora sciopero”. Comincia così il comunicato ufficiale diffuso stasera dai responsabili del Diccap, sindacato maggioritario della Polizia Locale di Genova. Ecco il testo integrale.

Possibile sciopero dei vigili domenica 3 febbraio, ma c’è la partita e Sant’Agata

“Il 3 febbraio prossimo ci sarà nuovamente sciopero!!!

Perché?

• Perché le promesse dell’Amministrazione e dei suoi politici sono state solo

parole al vento!

• Perché la Polizia Locale di Genova deve essere rispettata!

• Perché abbiamo bisogno di certezze e sicurezza!

• Perché vogliamo lavorare in sicurezza per poter dare sicurezza ai Cittadini!

• Perché la Categoria è stufa di sentire sempre gli stessi proclami e poi

dover fare i “gabellieri”!

• Perché vogliamo sapere quali sono gli obbiettivi di quest’Amministrazione

che non possono cambiare a seconda di come ci si sveglia al mattino!

• Perché vogliamo poter indossare la nostra divisa e magari tutte uguali!

• Perché vogliamo entrare negli uffici e nelle Sezioni senza pregare che non

ci vengano in testa!

• Perché potremmo continuare per pagine e pagine e i problemi sono

sempre gli stessi delle Giunte precedenti!

Se l’Amministrazione vuole veramente sedersi ad un tavolo e parlare seriamente del nostro futuro deve prima garantire che prima si decidono i cambiamenti e poi si applicano non il contrario.

Noi siamo sempre pronti al confronto ma con chi non pone pregiudiziali e non decide unilateralmente”.