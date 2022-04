Calcio – Il Levanto è quasi salvo

Levanto – Il Levanto inchioda a domicilio sullo zero a zero il pur forte Follo San Martino e con ciò i rivieraschi sono pressoché salvi dalla retrocessione in Prima categoria. Un palo colpito peraltro da Righetti; ma sull’altro versante Zito nega letteralmente all’ “ex” Mozzachiodi la rete all’ultimo minuto che, in linea di massima, avrebbe significato la vittoria follese.

Questi per la cronaca gli altri risultati nel turno: Don Bosco Spezia-Sammargheritese 0-2, Marassi 1965-Forza e Coraggio 1-2, Real Fieschi-Golfo Pro Recco 1-1, Tarros Sarzanese-Little James 3-1 e Valdivara 5 Terre-Goliardicapolis 0-0 (a riposo il Bogliasco).

Consegue una classifica che nel Girone B del campionato di Promozione ligure recita…Forza e Coraggio punti 56; Golfo Pro Recco 54; Sammargheritese 61; Don Bosco Spezia 45; Follo S. Martino 44; Bogliasco e Magrazzurri 39; Marassi 37; Tarros Sarzanese 35; Levanto 32; Little James Ge 28; Real Fieschi 26; Goluardicapolis 21; Colli Ortonovo 20; Valdivara 5 Terre 9.

Tabellino.

FOLLO S. MARTINO – LEVANTO 0 – 0

FOLLO SAN MARTINO: Greci, Domenichelli, Simoni, Campagni, Gambino, Mozzachiodi, Cidali (80’ Benabbi), Gazio (80’ Moussavi), Franceschini (70’ Degano), Pesare (70’ Alvisi), Usci. All. Bastianelli.

LEVANTO: Zito, Contardi, Nicora, Zoppi, Donati, Daniello, Del Vigo, Barilari, Righetti, Rezzano (70’ Lorenzini), Tuvo. All. Carrodano.

ARBITRO: Vitale di Savona.

Nella foto Dimitri Righetti