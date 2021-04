Derby Primavera, Samp batte Genoa 3-1 a Bogliasco

Il derby Primavera si tinge di blucerchiato. Al “Garrone” di Bogliasco la Sampdoria di Tufano supera il Genoa per 3-1 e consolida il primato nella classifica del campionato. Una vera e propria prova di forza e maturità sotto gli occhi del presidente Ferrero, del direttore sportivo Osti e del mister della prima squadra Ranieri

Pari. Come ogni stracittadina che si rispetti, la gara si rivela maschia fin dalle primissime battute. Al 19′ sfioriamo il vantaggio con Angileri che di testa non inquadra di pochissimo il bersaglio grosso sugli sviluppi di un corner. Fa invece centro Di Stefano al 42′, ribadendo in rete una deviazione di Agostino su un precedente tentativo di Prelec. Il vantaggio però ci distrae e a recupero scaduto Kallon scatta in contropiede e in diagonale infila Zovko. Pari e tutto da rifare.

Festa. Al rientro in campo il Doria costringe gli avversari ad abbassare il proprio baricentro. Al 10′ una bella combinazione Prelec-Di Stefano porta il numero 11 a infilare Agostino in diagonale ma l’azione è viziata da fuorigioco. Di Stefano si rifà poco dopo e trova la doppietta al 16′, quando è più lesto di tutti a ribadire in rete una respinta del portiere rossoblù su una conclusione in spaccata di Brentan. Gli ospiti accusano il colpo e al 21′ capitolano ancora: da un cross dalla bandierina Siatounis svetta più in alto di tutti e a sigla il tris doriano. Al 35′ sale in cattedra Zovko, che devia sopra la traversa un pallone insidioso di Serpe: è l’ultimo pericolo prima del triplice fischio. E della festa. Tutta meritata, tutta blucerchiata.

Sampdoria 3

Genoa 1

Reti: p.t. 42′ Di Stefano, 47′ Kallon; s.t. 16′ Di Stefano, 21′ Siatounis.

Sampdoria (3-5-2): Zovko; Angileri (37′ s.t. Aquino), Obert, Siatounis; Ercolano (41′ s.t. Somma), Trimboli, Yepes Laut, Brentan (37′ s.t. Sepe), Giordano; Di Stefano, Prelec.

A disposizione: Saio, Marrale, Paoletti, Francofonte, Canovi, Montevago, Pedicillo, Napoli, Gaggero.

Allenatore: Tufano.

Genoa (4-4-2): Agostino; Dellepiane (22′ s.t. Boli), Gjini, Dumbravanu, Serpe; Eyango (22′ s.t. Maglione), Sadiku (22′ s.t. Turchet), Besaggio, Boci (46′ s.t. Marcandalli); Kallon, Conti (27′ s.t. Della Pietra).

A disposizione: Tononi, Della Pina, Piccardo, Zaccone, Zenelaj, Bamba, Sahli.

Allenatore: Chiappino.

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria.

Assistenti: De Pasquale di Barcellona Pozzo di Gotto e Frangetta di Catania.

Note: ammoniti al 7′ p.t. Kallon per proteste, al 13′ p.t. Obert, al 12′ s.t. Besaggio, al 47′ s.t. Sepe per gioco scorretto; recupero 2′ p.t. e 5′ s.t.; terreno di gioco in sintetico