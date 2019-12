Derby della Lanterna: si va verso il tutto esaurito

Procede a gonfie vele la prevendita per il derby. Quota 30mila si avvicina conteggiando gli abbonati e i paganti. Nei canali di distribuzione del Genoa, nelle ricevitorie e on-line, dopo la rimessa in circolo di alcune giacenze, sono ancora reperibili tagliandi per la Tribuna (Inferiore, Superba) e i Distinti, anche se con il passare delle ore le scorte si stanno assottigliando. Sono al completo i quattro, nuovissimi sky box da 12 persone, acquistati da privati e aziende con servizio catering top annesso. Quasi sold-out la Genoa Experience per un centinaio di clienti e i giovani della Noberasco Experience, rappresentati a questo giro dai ragazzi della Città di Cogoleto. L’unico settore dove resta ampia la disponibilità è il Settore 6 gestito da Uc Sampdoria.

VENDITA BIGLIETTI CONTINGENTE GENOA

Ticket Office GMS via al Porto Antico 4 (orario 10-19)

Ricevitorie autorizzate Ticketone

www.sport.ticketone.it

www.genoacfc.it