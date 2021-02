Denunciato a Chiavari per merce rubata e ricettazione

Chiavari. La Polizia di Stato ha trovato un marocchino di 30 anni in possesso di merce rubata e lo ha denunciato per il reato di ricettazione.

Gli uomini del Commissariato di Chiavari, a seguito di un’indagine, sono venuti a conoscenza che il 30enne era solito frequentare un connazionale di 34 anni, arrestato lo scorso 1 febbraio per furti nei negozi della città del Tigullio, per andare insieme a lui a comprarsi sostanze stupefacenti.

In particolare gli agenti hanno scoperto che il suo amico utilizzava il ricavato della ricettazione della merce rubata per acquistare per entrambi dosi di droga.

I poliziotti, pensando che il 30enne potesse avere presso la sua abitazione merce rubata, nel pomeriggio. di martedì hanno effettuato il controllo ed una volta entrati in casa lo hanno trovato in possesso di alcuni articoli hi tech risultati poi rubati presso la Expert di Chiavari.

Il 30enne, con svariati precedenti di Polizia ed irregolare sul TN, non ha saputo giustificare il possesso della merce ed è stato denunciato per ricettazione.