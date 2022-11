Deiva Marina è Città che Legge 2022-2023

Confermata per il secondo biennio consecutivo, per le annualità 2022 e 2023, la qualifica di “Città che Legge”, già assegnata al Comune di Deiva Marina nel 2020 e 2021 dal Centro per il Libro e la Lettura, che afferisce come struttura autonoma al Ministero della Cultura e in collaborazione con l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). L’elenco dei Comuni, in possesso dei requisiti previsti e beneficiari del titolo, è pubblicato on-line sul sito del Centro e si riferisce alle candidature presentate in seguito all’Avviso Pubblico presentato lo scorso giugno, al quale ha partecipato con successo anche Deiva Marina.

Un importante traguardo che va a cesellare l’impegno costante negli anni del Comune e delle altre realtà attive e operanti sul territorio nell’ambito della diffusione della lettura come valore condiviso e fattore di crescita sociale, in primis la collaborazione in sinergia tra le Scuole Primaria e Secondaria locali, il Gruppo di Lettura deivese e la Biblioteca Civica.

Grande soddisfazione da parte degli Amministratori per un progetto, che partendo da un percorso che ha avuto come inizio la sottoscrizione di un Patto locale per la Lettura, è approdato alla qualifica che consente ai Comuni, in possesso del riconoscimento, di partecipare ad ulteriori Bandi di finanziamento per iniziative che abbiano come obiettivo politiche pubbliche di diffusione della lettura e di sostegno alla crescita socio-culturale della Comunità , con particolare riferimento alle giovani generazioni e alle fasce scolastiche.

