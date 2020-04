Decreto anti Covid, c’è chi se ne frega e dà da mangiare ai cinghiali

No, mi sa che non ci siamo proprio. C’è un decreto che impone alle persone di stare in casa e di uscire solo ed esclusivamente per validi motivi, di stare alla distanza minima di un metro e c’è un’ordinanza del sindaco che vieta espressamente di dare da mangiare agli animali selvatici, in particolare ai cinghiali e invece…

A Genova in un corso Galliera lungo il torrente Bisagno, che speravamo di trovare deserto, invece, intorno alle 18, c’è chi se ne infischia. Corre, fa la passeggiata, beve una birra sul muretto e c’è anche chi, all’altezza del Ponte Firpo, dà da mangiare ai cinghiali pane e focaccia, come nella foto.

Capiamo che è difficile stare in casa, siamo tutti stanchi e ci annoiamo ed è sempre più dura. Dobbiamo, però, resistere ed uscire il meno possibile di casa, non solo per noi, ma per i nostri cari, i sanitari che si stanno massacrando, insomma, per la salute di tutti e, non ultimo per non incorrere in salatissime sanzioni.

Ricordiamo, infine, che il pane secco non è il cibo di cui i cinghiali si nutrono. (Le foto sono state fatte, intorno alle 18 di oggi, in corso Galliera).