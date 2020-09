Davide Craviotto ritrova la Skoda Fabia R5 al Rally della Lanterna

Genova, 1 set. – Ci sarà anche Davide Craviotto tra i tanti piloti in lizza con una vettura di classe R5 al Rally della Lanterna, in programma sabato e domenica prossimi a Santo Stefano d’Aveto. Fermo dallo scorso dicembre, quando prese parte alla Ronde Città dei Mille, il driver genovese riproporrà nella “gara di casa” la stessa squadra – Skoda Fabia della By Bianchi ed il fido Fabrizio Piccinini alle note – con cui lo scorso anno, malgrado la scarsa conoscenza della vettura e qualche errata scelta di gomme, mise le mani sull’undicesima piazza assoluta finale e sull’ottava nell’affollata classe R5.

“Che sarà molto affollata anche quest’anno – sottolinea il portacolori della scuderia Project Team – ma noi, mettendoci testa e cuore, cercheremo di fare bene. Nel 2019 abbiamo un pagato lo scotto del noviziato e la scarsa conoscenza della Fabia, che utilizzavamo per la prima volta e che, ad ogni modo, ci ha soddisfatto. Quest’anno speriamo di fare una bella gara, anche se siamo fermi da troppo tempo, durante il quale ci hanno accompagnato perplessità e pensieri. Non ci dispiacerebbe raccogliere qualche punto per l’R Italian Trophy a cui ci siamo iscritti di recente”.