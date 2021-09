Davide Craviotto cerca riscatto al Rally 1000 Miglia

Archiviata la sfortunata partecipazione al Rally Golfo dei Poeti, Davide Craviotto è pronto a rituffarsi nella Coppa Rally di Zona 2. Il pilota genovese, infatti, sabato sarà al via della prova regionale del Rally 1000 Miglia, in coppia con il fido Fabrizio Piccinini e con la Peugeot 208 di classe R2B che gli sarà messa a disposizione dalla By Bianchi.

“Avevo deciso di partecipare alla gara spezzina per risalire in macchina dopo la pausa estiva e fare un po’ di km in vista del rally bresciano – rileva il pilota genovese – ma ho commesso subito un errore e le previsioni, purtroppo, non sono andate nel verso giusto. Ora occorre chiudere definitivamente questa parentesi e concentrarsi sul 1000 Miglia, che affronto per la prima volta e che ha validità sia per l’R Italian Trophy che per la Michelin Zone Rally Cup, due serie in cui sono attualmente in testa alla classe R2B”.

“L’obbiettivo del 1000 Miglia – osserva il portacolori del Casarano Rally Team – è quello di riscattare la prova spezzina con una buona prestazione e, soprattutto, difendere ed incrementare la nostra leadership di classe sia in seno all’R Italian Trophy che alla Michelin Zone Rally Cup”.