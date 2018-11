Danni maltempo, vicepresidente Senato La Russa incontra sindaci Tigullio: fare presto

“Al di là del metodo che verrà scelto, noi siamo qui per continuare a tenere alta l’attenzione e sollecitare la tempestività. Non come a Genova che a quest’ora la ricostruzione del ponte sarebbe dovuta essere già cominciata.

Questo è uno dei posti più belli del mondo, un posto per me speciale perché ci vengo fin da bambino. Sono qui per non far calare l’attenzione, bisogna fare presto e ricostruire prima che cominci la stagione balneare.

Cosa deve fare il governo? Soldi subito e controllare che vengano spesi bene. L’idea di trattenere l’Imu mi pare un’ottima proposta, ma non metterei vincoli di interventi. L’importante che si faccia e si faccia presto.”

Lo ha dichiarato ieri il vicepresidente del Senato Ignazio la Russa (FdI) che ha visitato il Tigullio occidentale e incontrato i sindaci dei Comuni di Zoagli, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Portofino, duramente colpiti dalla mareggiata e dal maltempo dei giorni scorsi.