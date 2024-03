Dalle mani del ceramista: dal 24 marzo mostra d’arte a Legino

L’Associazione “R. Aiolfi”, no profit, Savona per la prima volta ha ideato e organizzato una mostra di opere ceramiche presso l’antica Villa dei Marchesi Valdettaro, oggi sede della Comunità Piccole Suore Missionarie della Carità Don Orione che gli organizzatori dell’evento ringraziano per aver concesso l’uso dell’Atrio della loro residenza per tale inedita iniziativa.

La ceramica incontra un borgo antico quale Legino, legato al Vescovo Beato Ottaviano e i suoi miracoli della Braia di Legino, alla residenza estiva del poeta Gabriello Chiabrera, all’antico Santuario della Madonna del Monte. Sono esposte due opere per ogni Artista partecipante e ci sono alcuni “omaggi/ ricordi” di significativi artisti che nel luminoso loro percorso d’arte hanno, anche, usato la “ceramica” con esiti alquanto originali: Gigi Caldanzano,

Maria Galfrè, Renata Minuto,

recentemente scomparsa e questo, si può dire, sia il primo momento che la ricorda, pure, come sensibile sperimentatrice con la ceramica, lei unica artista donna presente nei Giardini Vaticani proprio con una monumentale opera ceramica dedicata a N.S.di Misericordia che appare al contadino Botta al Santuario di Savona, Giorgio Moiso, Saba Telli, Elisabetta Testa Bottaro.

Ci sono, inoltre, altre “voci” singolari contemporanee di quella che si può, ben dire, la scuola ceramica di Albisola e Savona sia per importanti esiti artistici sia per sperimentazioni. Sono presenti, quindi, Cristina Mantisi, Alessandro Fieschi, Grazia Genta, Angela (Tatina) Ferrero, Gian Genta che può essere considerato il decano savonese selezionato nel 2010 per la Biennale di Venezia esponendo nel padiglione Italia, mentre nel 2014 ha partecipato alla Biennale di Montecarlo.

Seguono, poi, Luciana Bertorelli, Luana Lenzi, Giovanna Marrone, Vittorio Patrone, Mariella Relini, Giancarla Roso, Luciana Scarone, Mariarosa Scerbo e il Maestro Giovanni Garozzo che nel 2003 ha preso parte alla seconda biennale titolata “Genova, un ponte sul fiume della vita” – dedicata alla memoria dello scultore genovese Luigi Lorenzo Garaventa a Palazzo Ducale, nonchè “Premio Città di Genova” nel 2023 nella V Biennale di Genova.

Una mostra da non perdere vista la partecipazione di personalità davvero originali e con una ricca e consolidata storia alle loro spalle, assieme ad altre “voci” che vogliono ancora scrivere pagine nuove con l’antica materia della ceramica: una nostra eccellenza artistica.

Un particolare ringraziamento gli organizzatori lo rivolgono a Mons. Calogero Marino, Vescovo di Savona-Noli, che ha concesso il patrocinio, nonché al Presidente Mario Menini dell’Associazione Liguri nel Mondo-A.P.S., in quanto per la prima volta codesta Associazione affianca l’Associazione “Aiolfi” in una iniziativa culturale di ampio respiro, in questo caso, dedicata alla ceramica.

Info: Silvia Bottaro Associazione “R. Aiolfi”, no profit Savona, cell. 3356762773, web http://aiolficultura.blogspot.it, social www.facebook.com/Associazioneculturale-RenzoAiolfi-no-profit108324377706914/

Marcello Di Meglio