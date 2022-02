Dalle alture di Lavagna alle pagine di Forbes, la Birra di Barassi tra le 100 eccellenze italiane del gusto

Birra di Barassi, microbirrificio del Tigullio ligure, è apparso nell’inserto di febbraio di Forbes Italia dedicato alle 100 eccellenze italiane di food and beverage.

La nota rivista ha deciso di selezionare le più interessanti aziende che hanno saputo valorizzare i prodotti del proprio territorio e farne realtà imprenditoriali di rilievo e la loro è l’unica birra che è stata segnalata dal prestigioso riconoscimento.

La scelta ha premiato l’audacia del giovane imprenditore Giacomo Campodonico e del suo socio Sebastiano De Pilla, entrambi classe 1988, che da quattro anni portano avanti con successo un progetto nato tra i banchi di scuola.

Il laboratorio ha sede a Cavi di Lavagna, incastonato tra le spiagge e il paesino di Barassi, da cui la birra prende il nome e serve con costanza numerosi locali della riviera di Levante e di Genova.

L’azienda ha all’attivo 10 tipologie di birre diverse, con ricette che riescono contemporaneamente a rispettare la tradizione di chi ha sempre vissuto con orgoglio e attaccamento la propria terra di origine e l’innovazione tipica della giovane età.

Un gioco di equilibri che si rispecchia anche nella scelta dei prodotti da utilizzare che da una parte valorizzano le materie prime del territorio, come il miele di Borzonasca nella Birra dell’Abbazia di Borzone, e dall’altra si caratterizzano per elaborazioni più moderne, come per il particolare trattamento del malto utilizzato per la Birra Affumicata.

Con questo riconoscimento Forbes Italia ha saputo intravedere in questo microbirrificio artigianale non solo la qualità di prodotti studiati e lavorati con cura e professionalità, ma anche le potenzialità e l’entusiasmo di due giovani liguri che con fatica e passione portano avanti il proprio sogno.