Dalla Lombardia a Genova per rubare: denunciati due romeni. Fermati in via Caprera

Ieri i carabinieri della Stazione dell’Arma di Genova San Fruttuoso hanno denunciato due romeni di 27 e 32 anni, pregiudicati per reati contro il patrimonio, sorpresi in via Caprera a bordo di una vettura e trovati in possesso ingiustificato di grimaldelli e strumenti atti allo scasso.

Gli stranieri sono stati anche sanzionati per la violazione del decreto Conte sull’emergenza coronavirus, in quanto provenienti dalla Lombardia.

Uno di loro è stato inoltre segnalato alla competente Prefettura poiché trovato in possesso di uno spinello di marijuana per uso personale.