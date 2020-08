Dal “Pestello d’Oro” mercoledi 12 agosto cena + musica brasiliana con i ChocoChoro

Interessante appuntamento estivo in città mercoledì 12 agosto a partire dalle 20.00 alla Trattoria “Il Pestello d’Oro”, situata nel quartiere genovese di San Fruttuoso in Via D’Albertis, proprio all’angolo con Piazza Martinez.

La formula proposta dal titolare Andrea Baghino è vincente: musica d’autore più una cena di livello, nel ristorante che ha vinto nel 2017 il “Campionato Mondiale del pesto”.

A suonare ci saranno Marco Moro (flauto traverso), Filippo Gambetta (bandolim 10 corde), e Fabrizio Forte (chitarra 7 corde), riuniti sotto il nome di “ChocoChoro”.

Il trio è reduce dal grande successo del concerto tenuto domenica sera a Camogli.

Lo “Choro” è considerato il primo genere musicale urbano genuinamente brasiliano, ed è stato definito l’”essenza dell’anima musicale brasiliana”. Insomma, musica da ascoltare e da ballare, frutto dell’incontro tra la cultura musicale romantica europea ed i ritmi afroamericani carioca dei primi ‘900.

Un appuntamento da non perdere per chi è rimasto in città in questo torrido mese di agosto.

Tra l’altro il “Pestello d’Oro” è dotato di una grande e fresca veranda esterna dove, specialmente di sera, rispettando scrupolosamente le distanze del Decreto sul Covid-19, si combatte nel modo migliore la calura estiva.

Per gli interessati, restano pochissimi posti disponibili; si può prenotare al numero 328 769 5811.

Franco Ricciardi