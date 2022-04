Dal Museo Doria l’evento Ocean Decade. Il 7 aprile alle ore 16:00 in streaming su YouTube con Roberta Ivaldi.

Dal Museo Doria l’evento Ocean Decade 2021 – 2030

AMICI DEL MUSEO “G. DORIA” in collaborazione con

MUSEO DI STORIA NATURALE “G. DORIA”

GIOVEDI’ 7 APRILE 2022, ORE 16:00

OCEAN DECADE 2021-2030

Roberta Ivaldi, cattedra di Geologia Marina presso l’Istituto Idrografico della Marina, è testimone per il Decennio del Mare delle Nazioni Unite di uno dei sette risultati attesi: Oceano trasparente e accessibile.

La sua particolare attenzione allo studio dei fondali e ai giovani (Ocean generation) è conseguenza dell’impegno ed esperienza maturata nelle ricerche condotte in ambito polare sia in Antartide che in Artico partecipando a 9 spedizioni di cui 5 alla direzione scientifica di HIGH NORTH, programma di ricerca pluriennale della Marina Militare che l’8 giugno, in occasione del World Ocean Day 2021, è stato riconosciuto Action 35 per il Decennio del Mare delle Nazioni Unite.

Le Nazioni Unite hanno proclamato il decennio 2021-2030 rivolto alle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile (UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development 2021-2030) per sostenere gli sforzi per invertire il ciclo del declino della salute degli oceani e riunire le parti interessate degli oceani in tutto il mondo dietro un quadro comune che garantirà che la scienza del mare possa supportare pienamente i paesi nella creazione di migliori condizioni per lo sviluppo sostenibile dell’Oceano.

La visione del Decennio del Mare è “la scienza di cui abbiamo bisogno per l’oceano che vogliamo” e la missione è “catalizzare soluzioni di scienze del mare trasformative per lo sviluppo sostenibile, avvicinando le persone al nostro oceano.