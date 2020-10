Dal Cdm stato di emergenza fino al 31 gennaio

Mascherine obbligatorie in tutti i luoghi chiusi

Il Consiglio dei ministri ha prorogato al 31 gennaio 2021, con una delibera, lo stato d’emergenza per il Covid.

L’incontro doveva svolgersi ieri ma, per ben due volte era mancato il numero legale, ma in mattinata la Camera ha dato via libera alla risoluzione di maggioranza con l’opposizione che si è astenuta dal voto, per il provvedimento antipandemia e la proroga dell’emergenza.

La votazione è giunta dopo che la giunta per il regolamento ha stabilito validi anche i deputati in quarantena fiduciaria, cosa che ha ridotto il numero legale.

La norma che obbliga l’uso delle mascherine all’aperto è stata approvata con decreto legge, mentre la mascherina sarà obbligatoria in tutti i luoghi chiusi, tranne che nelle abitazioni private.