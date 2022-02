Dal 7 febbraio ecco le nuove regole anti covid per la scuola

Tutte le nuove regole in caso di positività degli alunni

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato le nuove FAQ per la scuola sul sito dedicato alla gestione della pandemia aggiornate al nuovo decreto anti covid approvato dal Governo e già in Gazzetta Ufficiale.

Cambiano da domani, lunedì 7 febbraio, le regole per la scuola per quanto riguarda i positivi e le quarantene. Ecco, nel dettaglio, che cosa cambia.

Scuola infanzia

Fino a 4 casi di positività in classe le attività proseguono in presenza.

È previsto l’utilizzo di mascherine Ffp2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Dal quinto caso di positività, le attività didattiche vengono sospese per cinque giorni.

Scuola primaria

Fino a quattro casi di positività, proseguono le attività didattiche in presenza ma indossando le mascherine Ffp2 per 10 giorni.

E’ necessario fare il tampone alla prima comparsa dei sintomi. Dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, restano in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni.

Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile.

Per tutti gli altri le attività proseguono con la Dad per 5 giorni.

Scuola secondaria

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina Ffp2.

Con due o più casi di positività tra gli alunni, chi ha concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che è guarito da meno di 120 giorni o che ha effettuato la dose di richiamo, prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine Ffp2 per dieci giorni.

Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile.

Per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in Dad per 5 giorni.

Il decreto sulla Gazzetta Ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/04/22G00014/sg