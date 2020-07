Dal 1 al 14 agosto riparte il Festival Paganiniano di Carro

Festeggia il 19° compleanno, e vi aspetta numerosi con le sue parole d’ordine di sempre, Paganini, estate, Val di Vara e riviera ligure

Nonostante il particolare momento la Società dei Concerti onlus ha mantenuto l’atteso appuntamento estivo! A suon di Paganini, e non solo, riparte il Festival itinerante che si snoda lunga l’alta e media Val di vara e la riviera ligure. Quest’anno qualche cambiamento, il calendario parte il 1°agosto e termina il 14, con una versione leggermente ridotta, nonostante ciò l’Associazione ha messo appunto un programma che prevede ben 11 concerti in 14 giorni con ospiti come sempre d’eccezione. L’inaugurazione sarà a Carro, nella nota piazza della Chiesa con un duo violino – pianoforte formato da Domenico Nordio – uno degli acclamati musicisti italiani del nostro tempo che si è esibito nelle sale più prestigiose (Carnegie Hall di New York, Salle Pleyel di Parigi, Teatro alla Scala di Milano), e Orazio Sciortino Pianista e compositore, collabora con importanti istituzioni musicali italiane ed estere (Teatro alla Scala di Milano, MiTo Settembremusica, Orchestra Verdi di Milano). Si prosegue toccando le località di Brugnato, Levanto, Sesta Godano-Airola, Varese ligure, per citarne alcune, dove si potrànno ascoltare davvero tanti interessanti artisti , tra cui la giovanissima violinista Flavia Napolitano, 13 anni, un recital del violinista Oleksandr Pushkarenko, l’Atos trio, un’imperdibile duo violino e chitarra con Marco Fornaciari e Domenico Lafasciano preceduto dalla conferenza Paganini ,ed il suo amore per la chitarra nella musica da camera, che si terrà a Carro a casa Paganini il 5 agosto.

Il programma completo è consultabile su ww.sdclaspezia.it, per questa edizione, in ,conseguenza dell’emergenza sanitaria che stiamo attraversando, gli accessi saranno contingentati sulla base delle capienze delle singole location, ed i posti limitati e numerati. E’ consigliato prenotare il proprio posto esclusivamente inviando una mail a info@sdclaspezia.it entro la mezzanotte del giorno che precede lo spettacolo.

La manifestazione è ideata e organizzata da Società dei Concerti onlus con il contributo di Regione Liguria e dello sponsor Isagro Spa, del Comune di Carro, assieme a tutti i comuni ,aderenti all’iniziativa, e dell’Associazione Amici del Festival Paganiniano. Per info: ww.sdclaspezia.it – 351628 1806

Prenotazioni Società dei Concerti onlus info@sdclaspezia.it