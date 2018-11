Da Ponente a Genova: convegno su Edoardo Benvenuto, storico preside Architettura

Ci sarà anche una nutrita delegazione ponentina (da Sanremo a Savona) di studiosi, architetti e studenti giovedì a Genova in occasione della giornata dedicata al ricordo di Edoardo Benvenuto, storico preside della facoltà di Architettura. Il convegno è intitolato: “ Edoardo Benvenuto, un uomo del Rinascimento nel XXesimo secolo”.

Dalle 9 alle 18, Aula Benvenuto del Dipartimento di Architettura e Design, in Stradone Santo Agostino, si terrà la giornata dedicato alla illustre figura di Benvenuto, ingegnere, pensatore e preside della Facoltà di Architettura di Genova. Sarà una intensa giornata di dialoghi intorno a Filosofia, Teologia, Arte, Architettura, Musica e Letteratura, una vera e propria kermesse dedicata con entusiasmo a questa luminosa figura di umanista ed uomo di scienza.

Edoardo Benvenuto (1940-1998) è stato docente di Scienza delle costruzioni e Preside della Facoltà di Architettura di Genova. In qualità di Preside ha promosso programmi culturali e operativi con l’Amministrazione pubblica e gli Ordini professionali intorno ai temi della difesa dell’ambiente e del recupero dei centri storici; decisivo, in questo senso, il suo contributo a favore del trasferimento della sede di Architettura sulla collina di Sarzano. In parallelo agli impegni istituzionali e di ricerca svolti in Facoltà ha sempre mantenuto vivo il suo interesse verso gli studi sul pensiero scientifico, filosofico, artistico, teologico e musicale (era diplomato in pianoforte). La giornata a lui dedicata ha l’ obiettivo di esaminare i vari aspetti della sua ricca e poliedrica personalità affidando ad illustri studiosi l’analisi degli importanti contributi da lui forniti alla cultura scientifica ed umanistica.

Alla giornata interverranno Giovanni Benvenuto (Associazione Edoardo Benvenuto), il Professor Niccolò Casiddu (Dipartimento Architettura e Design Scuola Politecnica), l’ Architetto Ibleto Fieschi (Fondazione Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Genova), l’ Architetto Paolo Andrea Raffetto (Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Genova), l’ Arch. Roberta Ruggia Barabino (Associazione Amici del Liceo Colombo Genova), il professor Roberto Masiero (IUAV, Venezia), Don Sandro Carbone (Rettore Nostra Signora della Vittoria, Genova), Don Claudio Paolocci (Biblioteca Franzoniana, Genova), Prof. Graziella Merlatti (Genova), Arch. Luigi Maio, musicattore (Genova), Arch. Kamran A. Naderi (Memar Magazine, Teheran), Arch. Ing. Alessio Ageno (Genova), Prof. Stefano Musso (DAD, Scuola Politecnica, Genova), Arch. Stefano Fera (Genova), Prof. Patricia Radelet (Université catholique de Louvain), Antonio Becchi (Max Planck Institute, Berlin), Prof. Anna Sinopoli (Università di Roma “La Sapienza”) ed il professor Mario Como (Università di Roma “Tor Vergata”).

L’evento è organizzato dalla Fondazione Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Genova, dall’ Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Genova, dall’ Associazione Edoardo Benvenuto, dal Dipartimento Architettura e Design – Scuola Politecnica e dall’ Associazione Amici del Liceo Colombo Genova.

CLAUDIO ALMANZI