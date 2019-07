Da Game of Kings allo spot del festival del cinema di Roma

La RAI sceglie due attori di Game of Kings per lo spot del festival del cinema di Roma

Il ligure Dario Rigliaco e l’ovadese Andrea Grifoni

La chiamata è arrivata direttamente da Roma, da un produttore esecutivo RAI, che ha scelto dieci profili in tutta Italia per lo spot del festival internazionale del cinema di Roma; tra questi, due volti conosciuti della serie tutta ligure “Game of Kings” prodotta da D&E Animation: l’autore e interprete Dario Rigliaco (Arsen Voros nella serie GOK) e il gigante Re Andrea Grifoni (Obrot Drakkar), presente nella serie a partire dall’episodio quattro. I due profili si sono recati in Piemonte per tre giorni di lavorazione dove tra Torino e il Monviso hanno girato lo spot per il festival, pochi giorni fa. Un set di tutto rispetto, pari a una grandissima produzione internazionale, ha accolto i dieci attori a 1800 metri di altezza, dove hanno girato le scene di notte, nei pressi delle cave di Rucas. Nei panni di legionari, gladiatori e fanti con tanto di cavalli, hanno vissuto una notte da veri “romani” reduci da una campagna. Sporco, sangue e fuoco hanno reso il set suggestivo e a dir poco realistico. Dario Rigliaco ha interpretato un legionario romano con gladio, scudo e fiaccola, per Andrea Grifoni il ruolo da gladiatore.

Ci parla dell’esperienza Dario Rigliaco: “una soddisfazione sapere che il primo prodotto cinematografico targato D&E Animation sia una vetrina che apra a opportunità importanti e a esperienze tutte da vivere, come questa. Mi è arrivata questa chiamata inaspettatamente, è stata una trasferta che porterò nel mio bagaglio di esperienze con grande orgoglio e soddisfazione. Ringrazio Francesco di RAI e tutta la Troupe per la professionalità dimostrata. È stato inoltre molto bello condividere l’esperienza con Andrea e gli altri otto ragazzi provenienti da regioni diverse e da discipline di combattimento e di spettacolo totalmente differenti tra loro”.

Lo spot sarà disponibile su tutte le piattaforme RAI a partire da settembre 2019.