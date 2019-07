Le Cronache del Trono di Spade sbarcano a Lerici

Mercoledì 28 agosto in Piazza Brusacà

Il Trono di Spade: a San Terenzo un evento live dedicato alla celebre saga

Legato all’appuntamento, un concorso letterario e fotografico con una giuria d’eccezione

Il Comune di Lerici regalerà un evento davvero imperdibile a tutti gli appassionati delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco ma anche del mondo fantasy e della buona musica in generale.

Mercoledi 28 agosto, nello spettacolare contesto scenografico del lungomare di San Terenzo, si svolgerà l’evento live dedicato alla celebre saga del Trono di Spade, per la prima volta in Italia in un concerto epico.

Un’occasione unica per condividere grandi emozioni insieme ai tanti appassionati della serie grazie alla Ensemble Symphony Orchestra, composta da oltre 80 elementi on stage tra musicisti e Coro, che omaggerà la colonna sonora de Il Trono di Spade in un crescendo di pathos e coinvolgimento, guidati dalla voce narrante di Daniele Giuliani, doppiatore ufficiale del protagonista assoluto della serie, Jon Show.

Già dal tardo pomeriggio sul lungomare, bambini, ragazzi e adulti, collezionisti e non, troveranno stand di oggettistica, gadget e games, fumetti e libri fantasy, artisti, autori e il colorato mondo dei cosplayers.

In questa importante occasione, quindi, la Casa Editrice Cut-up e Associazione Culturale B52, in collaborazione con il Comune di Lerici, indicono un concorso letterario e fotografico dedicato al genere fantastico.

I racconti, sia editi che inediti, di lunghezza non superiore ai 20mila caratteri, spazi inclusi, in lingua italiana, potranno essere inviati in formato elettronico (preferibilmente word o pdf) al seguente indirizzo email cutupedizioni@yahoo.it, o in formato cartaceo all’indirizzo postale “ Associazione B52, Via Indipendenza 16, 19100, La Spezia”. Le fotografie, invece, dovranno essere spedite o consegnate a mano all’indirizzo postale “ Associazione B52, Via Indipendenza 16, 19100, La Spezia “ in formato 50 x 70 e stampate su forex.

A valutare le realizzazioni, una giuria d’eccezione: il regista Lamberto Bava, tra i registi e sceneggiatori più importanti della scena fantastica italiana, Davide Pulici, cofondatore di Nocturno, l’editrice Katia La Galante, la scrittrice Sandra Moretti, il fotografo Hans Burger e il regista e fotografo Francesco Tassara.

<Siamo lieti di poter realizzare una serie di iniziative legate al fenomeno di massa del Trono di Spade, andato ben oltre la semplice realizzazione di una bella storia mutuata alla tv. Esso ha infatti creato un nuovo modo di pensare al genere fantasy, coinvolgendo milioni di persone in tutto il mondo ed entrando nei modi di dire comuni, dalla politica alla moda – commenta l’assessore al Turismo, Luisa Nardone -. Qui, a San Terenzo, intendiamo portare uno degli aspetti più coinvolgenti della saga: quello musicale, con un concerto davvero epico. Il nostro obiettivo è inoltre quello della valorizzazione delle forme d’arte, dalla fotografia alla scrittura, offrendo a tutti gli appassionati la possibilità di poter fantasticare in prosa, con racconti e storie parallele al mondo Westeros, davanti a una giuria composta da nomi d’eccellenza. Uno tra tutti, il celebre autore, sceneggiatore e regista Lamberto Bava>.

Il concorso letterario si articola in due sezioni: tema fantastico libero (racconto fantasy, fantascienza, horror) e tema “Il Trono di spade”.

Il concorso fotografico si articola in un’unica sezione: tema fantastico libero (fantasy, fantascienza, horror)

La partecipazione a entrambi i concorsi é gratuita e ogni autore potrà partecipare con più opere sia alla medesima sezione che a sezioni diverse. Il materiale non verrà restituito.

A ogni racconto e ad ogni fotografia dovranno essere obbligatoriamente acclusi i seguenti dati: 1) Nome e cognome dell’autore 2) titolo 3) dichiarazione di piena disponibilità dei diritti da parte dell’autore 4) recapito telefonico o postale o elettronico dell’autore, 5) per i racconti indicazione della sezione alla quale si intendono iscrivere, indicando se l’opera é edita o inedita

Il termine di invio dei racconti e delle fotografie è fissato al 15 agosto 2019. Al vincitore del concorso letterario e al vincitore del concorso fotografico andrà un premio di 200 euro. Secondi e terzi classificati si aggiudicheranno un’opera artistica e libri. Una pergamena ricordo verrà consegnata a tutti i partecipanti.

La cerimonia di premiazione si terrà a San Terenzo, in Piazza Brusacà, il 28 agosto alle ore 19:00.

La consegna dei premi è subordinata alla presenza degli autori alla cerimonia di premiazione.