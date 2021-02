Da Ferretti e Sanlorenzo una NewCo per Perini Navi

La romagnola Ferretti e la ligure Sanlorenzo si uniscono in una joint venture destinata a creare una NewCo per rilevare la produttrice di yacht toscana Perini Navi, dichiarata fallita dal Tribunale di Lucca lo scorso 29 gennaio.

“Attraverso tale NewCo – si legge in una nota – Ferretti e Sanlorenzo, hanno manifestato interesse a formulare un’offerta che preveda l’acquisizione di marchi, asset e attività italiane di Perini Navi, anche, eventualmente, previo affitto di ramo d’azienda, così da garantire una più agile e rapida ripresa delle attività produttive e il mantenimento dei livelli occupazionali.”

Alberto Galassi, Ad di Ferretti ha dichiarato: “Questa è una data importante per la nautica italiana e per i dipendenti e le famiglie di Perini Navi. Passione, esperienza e competenze uniche, che ora continueranno a essere protette. Oltre alle relative attività di Perini Navi, che sono ora salvaguardato, composto da numerosi fornitori che ora possono stare tranquilli.”

Poi ha aggiunto: “In Ferretti Group, siamo sempre alla ricerca dell’eccellenza e delle capacità che si completano la nostra: spesso le troviamo in Italia, come nel caso di oggi.

Siamo certi che il nostro impegno si tradurrà in ulteriore crescita, con benefici che impattano sul territorio e maggiore successo per la nautica italiana. Mi piacerebbe anche sottolineare l’importanza storica di questa alleanza con Sanlorenzo, in linea con il nuovo spirito di collaborazione che sta infondendo il nostro Paese: un’apertura benefica di nuovi orizzonti, che ci consentirà di cogliere ancora più opportunità e garantire maggior successo.”

Da canto suo Massimo Perotti, presidente esecutivo di Sanlorenzo, è entusiasta: “Ho cominciato la mia storia nella nautica a Viareggio proprio nel luogo e nell’anno in cui a pochi passi nasceva Perini Navi.

Era il 1983 e da allora ho sempre guardato con grande ammirazione al modello di business di questo marchio straordinario: imbarcazioni dalle qualità eccellenti, costruite rigorosamente su misura per un limitato numero di esperti conoscitori dello yachting.

Sono caratteristiche uniche che ho ritrovato anche a Sanlorenzo anni dopo. A causa di queste somiglianze, e con la forte determinazione a salvare un marchio italiano con una storia ineguagliabile, nell’interesse delle comunità locali e soprattutto tutti gli stakeholder, dipendenti e fornitori, ho subito dimostrato per Sanlorenzo la disponibilità ad intervenire per rilanciarlo. Ora sono contento di poterlo fare in collaborazione con il Gruppo Ferretti.

Questa è una partnership storica per il nostro settore, che sono convinto, vedrà ulteriori sviluppi e rappresenterà un esempio in altre iniziative per rafforzare la leadership del nostro settore nel mondo.”