Da Antitrust procedimento contro Autostrade sui pedaggi

Per mancanza di riduzione dei prezzi nelle tratte con problemi di viabilità. Il testo

L’Antitrust ha avviato un procedimento di inottemperanza nei confronti di Autostrade per l’Italia (ASPI), concessionaria della gestione e della manutenzione di oltre 3.000 km di rete autostradale nel nostro Paese, in quanto “la società concessionaria a marzo – scrive l’Autorità in una nota – ha ricevuto una sanzione di 5 milioni e non ha ancora ridotto il costo del pedaggio nelle tratte con notevoli problemi di viabilità”.

La mancata riduzione dei pedaggi riguarda le tratte sulla A16 Napoli-Canosa, A14 Bologna-Taranto, A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e, per quanto riguarda le competenze: l’A7 Milano-Serravalle-Genova, A10 Genova-Savona-Ventimiglia e A12 Genova-Rosignano.

Il testo del provvedimento contro Aspi: https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/IP346_avvio%20proc%20x%20inott.pdf