A.I. Cornigliano sospende lavoratori. Fiom: ennesima provocazione

Questa mattina una quindicina di lavoratori del reparto Ricottura del ciclo latta di Acciaierie Italiane l’ex Ilva di Cornigliano hanno ricevuto la lettera di messa in libertà per l’intero turno di oggi.

L’azienda aveva di fatto chiesto all’Rsu in una lettera inviata la scorsa settimana di “rivedere l’articolazione dello sciopero” in quanto avrebbero creato dei problemi in alcuni reparti che sarebbero stati “chiusi per ragioni di sicurezza”.

“Nelle prossime ore con le Rsu – spiegano dalla Fiom – faremo le nostre valutazioni. Nel frattempo lo sciopero prosegue con l’articolazione stabilita, con un’ora al giorno e il presidio al varco merci.”

“Non ci sono problemi di sicurezza – prosegue la Fiom – ma ci troviamo di fronte all’ennesima provocazione di un’azienda che cerca lo scontro con i lavoratori”.