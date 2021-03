Cus Genova ancora buoni risultati

Il CUS Volley supera la capolista ADMO Lavagna e torna alla vittoria in Serie B

Secondo successo per il CUS Tennis, vincente in casa contro il Valletta Cambiaso. Sabato alla CUS Academy di Quarto Alta l’Open Day di golf dedicato a studenti e personale universitario. PALLAVOLO. Ritorna alla vittoria il CUS Volley nel campionato nazionale di Serie B. Successo netto per gli uomini di Nando Mancini contro la capolista ADMO Lavagna grazie alla loro miglior prestazione stagionale, facendo seguito così ai miglioramenti dimostrati in trasferta contro la Nuova Pallavolo San Giovanni a La Spezia. Primo set con gli Universitari sempre a dettare i tempi, mentre secondo parziale nelle mani dei lavagnesi di coach Cremisio, con tentativo di rimonta finale del CUS reso però vano dagli avversari. Molto combattuto il terzo set, con le due squadre che si sfidano punto su punto fino al 25-21 finale in favore dei Biancorossi. Senza storia il quarto set e tre punti conquistati così dalla banda di Nando Mancini. Ottima prova di tutta la squadra, compatta e determinata. Top scorer tra Cussini il capitano Omar Louza, autore di una grande prestazione. CUS GENOVA vs ADMO LAVAGNA 3-1 (25-17; 23-25; 25-21; 25-17) TENNIS. Buona prova in Serie C per il CUS Tennis nel weekend. La squadra maschile biancorossa bissa il successo della prima giornata contro il TC Sarzana e supera per 5-1 anche il Valletta Cambiaso in Via Monte Zovetto. Vittoria di Alessandro Costa contro il 3.2 Daniele Petronio per 6/4 6/3, di Mattia Paiardi contro il 3.3 Andrea Bigi per 6/0 6/0 e di Enrico Polverosi, esordiente in singolo in Serie C, contro il 3.3 Davide Sciaccaluga per 6/2 7/6. Sconfitto Federico Rebaudi invece dal 2.8 Kevin Albonetti per 6/4 6/3. Due successi infine nei doppi, con Rebaudi e Ginocchio che superano Andrea Almi e Andrea Chinaglia per 6/2 6/1 e con Costa e Paiardi che vincono contro Albonetti e Petronio per 6/2 6/3. In preparazione alla sfida di Serie C, vittoria per Mattia Paiardi sabato al Torneo di Terza Categoria disputato al DLF Quarto. Il capitano biancorosso conquista la competizione superando in finale Paolo Delucchi per 6/3 6/2. CUS GENOVA vs VALLETTA CAMBIASO 5-1 GOLF. Sabato alla CUS Genova Golf Academy di Quarto Alta è andato in scena l’Open Day del CUS Golf, dedicato a studenti e personale universitario. Un’ottima occasione per le tante persone che sono accorse nel nostro impianto, le quali hanno potuto così avvicinarsi a questa disciplina con il nostro maestro Nicolò Gaggero e i suoi collaboratori a disposizione.