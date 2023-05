Crescere Bene, appuntamento il 25 maggio in piazza De Ferrari

Crescere Bene, appuntamento il 25 maggio 2023 in piazza De Ferrari dalle 9.30 alle 13 si terranno le nostre Olimpiadi

Abbiamo il piacere di invitarvi all’apertura della manifestazione alle ore 9.30 presso la Sala Trasparenza di Regione Liguria per i saluti istituzionali di benvenuto e l’inizio dei giochi.La seconda edizione del progetto educational Crescere Bene si concluderà con l’evento finale giovedì 25 maggio 2023, al quale parteciperanno le 5 classi delle scuole liguri – con più di 100 bambini – che si sono contraddisitinte per i risultati ottenuti nel percorso di quiz online e per l’originalità dei loro bellissimi lavori nei laboratori svolti a casa con le famiglie e a scuola. Crescere Bene è patrocinato dalla Regione Liguria ed è stato inserito all’interno del progetto formativo di ALISA per l’a.s. 2022/23 per le scuole primarie (classi 3-4-5°) e secondarie di primo grado (classi 1°) liguri

In Piazza De Ferrari, sotto il palazzo della Regione, si svolgeranno i giochi dalle ore 9.30 alle ore 13 per confrontarsi sulle 4 macro tematiche del progetto: alimentazione, salute, ambiente e protezione del mare.

Saluti di benvenuto a cura di:

Simona Ferro – Assessore Stili di vita consapevoli, Sport, Politiche giovanili, Scuola e Università Regione Liguria

Roberto Galuffo – Ufficio Scolastico Regionale Liguria

“Con un grande lavoro congiunto siamo riusciti a portare nella ‘nostra’ magnifica piazza De Ferrari le Olimpiadi conclusive del progetto educational Crescere bene” – dichiara l’Assessore regionale alla Scuola Simona Ferro. “Un’iniziativa che fin da subito ho preso a cuore e che, complessivamente, ha coinvolto oltre 600 alunni ponendosi il lodevole obiettivo di insegnare loro fondamentali nozioni su ambiente, alimentazione e tutela del mare attraverso lo sport, il gioco, ma anche la sana competizione. Regione Liguria è lieta di patrocinare questo tipo di appuntamenti, con un atto conclusivo davvero spettacolare che animerà il cuore pulsante della città di Genova.”

L’evento del 25 maggio è patrocinato dal Comune di Genova.

Alcune delle principali aziende del territorio ligure e internazionali, quali Acquario di Genova, Aeroporto di Genova, Amiu, Basko, Decathlon, Fondazione Ecoeridania – Insuperabili, Latte Tigullio, Genoa Cricket and Football Club, Paramount Network con il brand SpongeBob, ReLife Group, i Consorzi di Filiera Cial, Comieco e Ricrea, saranno presenti nel loro ruolo di ambasciatori.