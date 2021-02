Crack-eroina nei caruggi, sgominata banda senegalesi. Esposti non cadono nel vuoto

Sono 14 le misure cautelari eseguite oggi dalla Polizia nell’ambito dell’operazione che, a seguito delle numerose segnalazioni dei cittadini genovesi, ha sgominato una banda di senegalesi che produceva e spacciava soprattutto crack-eroina nel Centro storico del capoluogo ligure.

“Si tratta di un atto di amore per la città – ha sottolineato il questore Vincenzo Ciarambino – un segnale che la Polizia è vicina ai cittadini, che i loro esposti non cadono nel vuoto”.

Tra i clienti della banda di africani, secondo quanto è emerso dalle indagini, c’erano anche dei minorenni.

“C’è un problema per quanto riguarda le espulsioni – ha tuttavia dichiarato il procuratore della Repubblica di Genova Francesco Cozzi – perché se non ci sono gli accordi internazionali purtroppo queste persone non possono essere rimandate nei loro Paesi. Polizia e magistratura ci sono, ma occorre un passaggio in più”.

Dall’indagine degli investigatori della Squadra mobile genovese è emersa una rete organizzata che si occupava di tutti i passaggi. C’era il ‘cuoco’ che preparava il crack, un ‘tassista’ che accompagnava i pusher per le consegne a domicilio, le ‘vedette’ e le donne che si occupavano di nascondere la droga e di riscuotere i crediti.

Il ‘cuoco’ aveva anche un’altra attività parallela: procurava documenti falsi a persone su cui pendevano misure e li accompagnava con la fidanzata italiana in Francia. Indagini sono in corso per capire chi produceva i falsi documenti. Dalle indagini è emerso un giro di affari tra i 60 e i 90mila euro al mese.

“Si tratta di persone non sbandate – hanno spiegato gli investigatori – ma radicate nel territorio”.

I pusher africani nascondevano la droga in bocca per poterla ingoiare in caso di controllo. Le vedette invece chiamavano i poliziotti “i nudi” se in borghese e i “blu” se in divisa. L’operazione è nata a maggio 2019 e ha portato anche a 10 arresti in flagranza oltre alle misure cautelari riferite oggi.