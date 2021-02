Covid, un anno di vittime. Domani lutto in tutta la Liguria, cerimonia a Staglieno

Domani la Liguria ricorderà con una giornata di lutto le vittime del Covid-19. A un anno dallo scoppio della pandemia, le Chiese liguri suoneranno le campane a morto e si terrà una cerimonia in ogni provincia della nostra regione.

“Domani alle 9 – ha spiegato stasera il governatore Giovanni Toti – in contemporanea in ogni provincia della Liguria ci sarà una preghiera per le vittime. A Genova si svolgerà al cimitero di Staglieno. Sabato al tramonto alle 17.30 all’ospedale San Martino di Genova l’attore Sergio Castellitto verrà a trovarci per alcune letture scelte e per ricordarci lo sforzo fatto da tutti i sanitari nella lotta contro il coronavirus”.