Covid, Speranza: Pronti alla terza dose, già acquistato dosi sufficienti

“Siamo pronti, abbiamo dosi a sufficienza per fare la terza dose”. A dirlo il ministro Speranza al termine del Cdm, sottolineando che “la scelta del governo è investire sul pass per evitare chiusure e tutelare libertà”.

“L’Italia ha già acquistato dosi sufficienti anche per la terza dose di vaccino, aspettiamo l’ok dalla comunità scientifica. Si inizierà dai più fragili”.

“Aspettiamo le indicazioni delle autorità scientifiche per dirci il tempo giusto per somministrare la terza dose, le prime indicazioni ci lasciano presupporre che si inizierà dai più fragili”.

Poi sulla scuola e sull’obbligatorietà del Green pass: “Disponiamo con questa norma il Green pass obbligatorio per l’accesso a scuola per tutto il personale scolastico e la stessa misura e’ disposta anche per l’università, anche per gli studenti”.