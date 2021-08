Soros e Gates acquistano azienda per tamponi rapidi

Un acquisto da 41 milioni. Il commento del giornale Libero Quotidiano

Il consorzio “GAH” costituito da George Soros e Bill Gates compra l’azienda dei test rapidi per il Covid. I miliardari George Soros e Bill Gates fanno parte del consorzio che comprerà Mologic, un produttore di test per il Covid con sede in Gran Bretagna. Lo scrive la rivista statunitense di economia Forbes.

In un comunicato stampa si legge come per i due magnate della finanza “si tratti di uno sforzo per aumentare l’accesso a una tecnologia medica all’avanguardia e a basso costo”.

In tale ottica si starebbero muovendo il Soros Economic Development Fund e la Bill & Melinda Gates Foundation che hanno annunciato il lancio di una nuova iniziativa, la “GAH”, Global Access Health con l’obiettivo di rafforzare la diffusione della tecnologia medica su scala globale proprio con l’acquisizione di Mologic.

Tale azienda è conosciuta soprattutto per la tecnologia utilizzata per test rapidi per il Covid-19 con tampone nasale.

Sempre secondo quanto si legge nel comunicato dell’iniziativa il consorzio Gah, formato dal fondo di Soros e dalla fondazione Gates, investirà nell’accordo circa 41 milioni di dollari.

Il tutto per favorire il contrasto al covid soprattutto in paesi più poveri tali Africa, Sudamerica o Asia.

Il pensiero di Libero Quotidiano sull’iniziativa di Soros e Gates

Non tutti sono d’accordo, però, con l’attività benefica della Global Access Health.

E’ il caso di Libero Quotidiano che nel pezzo “Bill Gates e George Soros, tamponi e l’odore degli affari: in cosa hanno investito 41 milioni di dollari” espone il rovescio della medaglia.

Libero Quotidiano definisce Soros e Gates “due filibustieri della finanza” e correla l’acquisizione della Mologic con l’obbligatorietà del green pass.

“Accade proprio mentre si va verso l’obbligo, in pratica, del Green Pass – scrive Libero Quotidiano – poiché si prevede un aumento della richiesta di tamponi frequenti da parte di chi è disposto a test continui pur di non farsi vaccinare.”

Mologic è stata fondata nel 2003 dall’amministratore delegato, Mark Davis, e da suo padre, Paul Davis, che è il chief scientific officer. È nata come laboratorio a scopo di lucro per la ricerca e l’innovazione. Paul Davis è conosciuto anche come l’inventore di un’altra tecnologia medica famosa nel mondo: il test di gravidanza Clearblue, lanciato nel 1988.