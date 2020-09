Costa Diadema è partita da Genova | Video e Foto

Costa Diadema è partita da Genova con 500 ospiti a bordo. Si tratta di un segnale importante per la ripartenza delle crociere in Liguria e nel Mediterraneo occidentale da parte di Costa Crociere.

Si tratta della seconda partenza dopo quella di Costa Deliziosa da Trieste.

Dalla Liguria partiranno Costa Smeralda da Savona il prosismo 10 ottobre e il 27 dicembre Costa Firenze che farà scalo a Genova e alla Spezia.

“L’Italia è il primo e l’unico Paese nel mondo in cui le crociere sono ripartite – sottolinea Michael Thamm, ceo di Costa e Carnival Asia. Ieri anche il Giappone ha dato il via libera al ritorno delle crociere con un protocollo che è molto simile a quello italiano: l’Italia sta facendo da esempio per tanti altri Paesi”.

Lo stesso Michael Thamm ha evidenziato come “Un’infrastruttura per rifornire le navi a LNG a Genova sarebbe molto utile al porto e all’industria in Italia”. “Saremmo disponibili – a precisato Thamm – a portare la nostra conoscenza e l’esperienza che stiamo maturando in questo tipo di tecnologie e se ce lo chiedono anche a valutare un investimento”.

Attualmente nella flotta di Costa crociere c’è una nave alimentata a LNG, Costa Smeralda che attualmente fa rifornimento a Marsiglia o a Barcellona.