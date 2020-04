Costa Deliziosa, spagnoli sbarcati a Barcellona. Mercoledì tutti gli altri a Genova

Si è concluso stamane nel porto di Barcellona lo sbarco dei passeggeri spagnoli e portoghesi, circa 170 persone, che erano sulla Costa Deliziosa, unica nave da crociera della compagnia italiana ancora in navigazione e da un mese senza sbarchi nonostante non abbia casi sospetti di coronavirus a bordo.

La scorsa settimana il prefetto di Marsiglia aveva vietato l’attracco e quindi lo sbarco dei francesi dalla nave.

Solidarietà francese: prefetto Marsiglia vieta sbarco Costa Deliziosa. Ora Savona o Genova

Solidarietà francese: Marsiglia respinge Costa Deliziosa. Genova la accoglie, sbarco da noi

Il viaggio ora proseguirà verso Genova, porto di attracco finale, dove si concluderà il giro del mondo per i 1815 turisti di varie nazionalità.

Lo sbarco di tutti gli altri croceristi è previsto il 22 aprile (anche per i 310 italiani a bordo).

Intanto, Costa Crociere sta aspettando di sapere se i passeggeri francesi (all’incirca 430) accetteranno la proposta del Governo di Parigi e decideranno di scendere anche loro a Barcellona, entro le prossime ore.

Ieri sera le autorità francesi, dopo il diniego di Marsiglia, hanno proposto un piano di rientro per i propri connazionali (in alternativa a Genova) secondo cui da Barcellona verrebbero trasferiti in pullman a Montpellier, sottoposti ai controlli sanitari e poi messi in quarantena a casa.

La posizione di Costa Deliziosa con Vessel Finder